موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد شاختار دوينتسك في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباريات مانشستر سيتي القادمة ضد شاختاردونيتسك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

أحمد رضوان | تويتر

يفتتح مانشستر سيتي مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهةٍ صعبة ضد شاختار دونيتسك في استاد ميتاليست، وذلك يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 محرم 1441 هجريًا.

لا يحمل السيتيزنس ذكرياتٍ سعيدة عند مواجهة الفريق الأوكراني على أرضه ووسط جماهيره، ففي الموسم الماضي نجح الكروتي في الفوز على الأزرق السماوي بهدفين لهدف في دور المجموعات من ذات الأذنين أيضًا، وما سيصعب مهمة جوارديولا في رحلته إلى الأراضي الأوكرانية هي خسارته في الدوري الإنجليزي على يد نورويتش سيتي الصاعد حديثًا.

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أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي في المجموعة الأولى الضعيفة نسبيًا رفقة أتالانتا الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي، بالإضافة إلى شاختار منافسه في الجولة الأولى، وكانت آخر مباريات الفريق الأوكراني ضد زوريا في الدوري وفاز بأربعة أهدافٍ لثلاثة، ليواصل التحليق في الصدارة برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاطٍ كاملة عن أوليكسلندريا الوصيف.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك