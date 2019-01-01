موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد توتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019

محمود جمال

يحل توتنهام ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد وذلك يوم الأربعاء القادم 17 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 12 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

أنهى السيتيزنس مباراة الذهب بخسارة أمام السبيرز بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، ويعتبر هذا السقوط غير مقلق بالمرة لأعوان بيب جوارديولا خاصةً وأن النتيجة هي هدف واحد ويوجد أمامهم فرصة كبيرة للتعويض في هذا اللقاء، أما في الدوري الإنجليزي فيبقى الفريق في المركز الثاني مؤقتًا برصيد 80 نقطة وتبقى لهم مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الريدز أصحاب الصدارة.

سيدخل توتنهام هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، وسيسعى للحفاظ على هذه النتيجة أو تسجيل هدف أو أكثر لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، أمام في البريميرليج فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، فحتى الآن خاض السبيرز 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في لقاء، وتلقى عشر هزائم.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام والقنوات الناقلة

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