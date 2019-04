موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، القنوات الناقة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام في ملعب "وايت هارت لين" فى مواجهة قوية بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم 9 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 3 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

سيدخل السيتي هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي، ليتأهل لملاقة فريق واتفورد فى نهائي البطولة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بعد 32 مباراة، حقق من خلالهم 26 انتصارات وتعادل في لقائين ووتلقي اربع هذائم، بفارق نقطتين عن الريدز الذي يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

على الجانب الآخر سيدخل توتنهام المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الرابع، حيث خاض الفريق الإنجليزي 32 مباراة، حقق من خلالهم الفوز في 21 مباراة وتعادل في واحدة بينما خسر 10 مواجهات، وسيدخل الفريق اللندني هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز على ملعبه وسط جماهيره قبل لقاء العودة على ملعب الاتحاد.



سيستمرغياب كلاوديو برافو عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، بالإضافة إلى فينسينت كومابني وفابيان ديلف لنفس السبب، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، أما في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو .



التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر

كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا

ليروي ساني - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

سيغيب عن توتنهام في المباراة ضد مانشستر سيتي إيريك داير، سيرج أورييه بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

