موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، القنوات الناقة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام في ملعب "وايت هارت لين" فى مواجهة قوية بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم 9 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 3 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

سيدخل السيتي هذا اللقاء وهو منتشي بفوز غالي، في الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على برايتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي، ليتأهل لملاقة فريق واتفورد فى نهائي البطولة، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 80 نقطة، بعد 32 مباراة، حقق من خلالهم 26 انتصارات وتعادل في لقائين ووتلقي اربع هذائم، بفارق نقطتين عن الريدز الذي يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

على الجانب الآخر سيدخل توتنهام المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الرابع، حيث خاض الفريق الإنجليزي 32 مباراة، حقق من خلالهم الفوز في 21 مباراة وتعادل في واحدة بينما خسر 10 مواجهات، وسيدخل الفريق اللندني هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز على ملعبه وسط جماهيره قبل لقاء العودة على ملعب الاتحاد.



سون: توتنهام قادر على تخطى سيتي بدوري الأبطال

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام والقنوات الناقلة

جيسوس: نريد الرباعية لكننا نفكر فقط في توتنهام

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - توتنهام ايوهان كرويف أرينا الثلاثاء 9 أبريل 2019 ميلادياً،

3 شعبان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتم تحديد الحكم beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع مانشستر سيتي

سيستمرغياب كلاوديو برافو عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، بالإضافة إلى فينسينت كومابني وفابيان ديلف لنفس السبب، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، أما في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو .



التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر

كيفن دي بروين - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا

ليروي ساني - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

سيغيب عن توتنهام في المباراة ضد مانشستر سيتي إيريك داير، سيرج أورييه بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيواصل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد على الطريقة المعتاد عليها، وسيعتمد على بتوبي آلديرفايرليد ودافينسون سانشيز في قلب الدفاع، وفي خط الهجوم سيتواجد هاري كين ومن خلفه الثلاثي سون هيونج مين، لوكاس مورار، إيريك لاميلا.

التشكيل | 4-2-3-1