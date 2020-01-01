موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد توتنهام في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

أبانوب صفوت

تتجدد المواجهات الخاصة بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي السيتي ضد توتنهام يوم الأحد المقبل 2 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الأخر 1441 هجريًا، على ملعب السبيرز.

يسعى السيتزين لمواصلة الأداء الجيد في الفترة الأخيرة من أجل اكتساب الثقة اللازمة لاستكمال الموسم بنفس القوة، وكذلك لعل وعسى يتمكن من الضغط على ليفربول في حال تعثر الريدز في المباريات المقبلة، ليتم إحياء أمال المنافسة على الدوري.

في المقابل، يسعى توتنهام بقيادة سبشيال وان لتحقيق الانتصار من أجل استغلال تعثرات تشيلسي في الآونة الأخيرة لزيادة حظوظ فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن يبقى الفوز على بيب له مذاق خاص وخاصًة للمدرب البرتغالي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

جوارديولا: كأس الاتحاد أهم من دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة