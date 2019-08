موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد دين كورت أبوابة لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام يوم الاحد 25 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو الحجة 1440 هجرياً.

تعادل السيتي فى أخر مباراة له امام توتنهام بنتيجة (2/2)، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث نجح السيتيزن فى التقدم بهدف عن طريق رحيم ستيرلينج، ثم تعادل الأرجنتيني إريك لاميلا سريعًا لتصبح النتيجة بهدف لمثله قبل ان يعود السماوي إلى التقدم من جديد عن طريق النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل دخول البديل لوكاس مورا الذي سجل هدف التعادل لتصبح النتيجة النهائية للمباراة (2/2)، وبهذه النتيجة يحتل السيتي المركز الثالث فى ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط.

على الجانب الآخر بدخل بورنموث المباراة بعد ان خاض مبارتان تعادل فى أول مباراة له فى الدوري مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكلًا منهما، ثم التقي مع أستون فيلا واستطاع ان يحقق الأنتصار الاول له هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، ليحتل الفريق المركز السادس برصيد أربع نقاط متساويًا مع كلًا من مانشسترسيتي، برايتون، توتنهام، حيث يسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيتيزن من اجل تحسين موقه فى ترتيب الدوري

دي بروينه: كنا نستحق الفوز على توتنهام ولا يزال الموسم طويلًا

جوارديولا يسترجع سيناريو دوري الأبطال.. ويطالب بركلة جزاء

يستمر غياب الدولي الألماني ليروي ساني عن مانشستر سيتي أمام فريق بورنموث بسبب إصابته في مباراة الدرع الخيرية بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة بنجامين ميندي ايضًا لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

From one winger to another ⚡️ @swp29 on @sterling7



🔵 #mancity pic.twitter.com/qTKLqsK2e5