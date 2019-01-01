موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشسترسيتي القادمة ضد بورنموث في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي2019- 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد دين كورت أبوابة لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام يوم الاحد 25 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو الحجة 1440 هجرياً.

تعادل السيتي فى أخر مباراة له امام توتنهام بنتيجة (2/2)، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث نجح السيتيزن فى التقدم بهدف عن طريق رحيم ستيرلينج، ثم تعادل الأرجنتيني إريك لاميلا سريعًا لتصبح النتيجة بهدف لمثله قبل ان يعود السماوي إلى التقدم من جديد عن طريق النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، قبل دخول البديل لوكاس مورا الذي سجل هدف التعادل لتصبح النتيجة النهائية للمباراة (2/2)، وبهذه النتيجة يحتل السيتي المركز الثالث فى ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط.

على الجانب الآخر بدخل بورنموث المباراة بعد ان خاض مبارتان تعادل فى أول مباراة له فى الدوري مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكلًا منهما، ثم التقي مع أستون فيلا واستطاع ان يحقق الأنتصار الاول له هذا الموسم بهدفين مقابل هدف، ليحتل الفريق المركز السادس برصيد أربع نقاط متساويًا مع كلًا من مانشسترسيتي، برايتون، توتنهام، حيث يسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيتيزن من اجل تحسين موقه فى ترتيب الدوري

دي بروينه: كنا نستحق الفوز على توتنهام ولا يزال الموسم طويلًا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث والقنوات الناقلة

جوارديولا يسترجع سيناريو دوري الأبطال.. ويطالب بركلة جزاء

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بورنموث - مانشستر سيتي استاد دين كورت الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية لم يحدد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يستمر غياب الدولي الألماني ليروي ساني عن مانشستر سيتي أمام فريق بورنموث بسبب إصابته في مباراة الدرع الخيرية بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة بنجامين ميندي ايضًا لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بطريقته المعتادة مع الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بالثنائي إيميريك لابورتي ونيكولاس أوتامندي في قلب الدفاع، وفي الخط الهجومي الثلاثي برناردو سيلفا، رحيم ستيرلنج، سيرجيو أجويرو

التشكيل | 4-3-3

إيديرسون مورايش

أوليكساندر زينتشينكو - إيميريك لابورتي - نيكولاس أوتامندي - كايل وولكر

كيفين دي بروين - رودريجو هيرنانديز - إلكاي جوندوجان

رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - برناردو سيلفا

الغيابات والتشكيل المتوقع لبورنموث

لن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة أوالإيقاف فى مباراة السيتيزين، وسيكون على المدرب إيدي هويي اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

Rondos 🔥

Possession drills 👀

Shooting practice 💥



Today's full training session can be viewed for free on afcbTV. #afcb 🍒 https://t.co/lNO2QaNBwP — AFC (@afcbournemouth) August 22, 2019

سيبدأ المدرب الإنجليزي هذه المباراة بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثاني ستيف كوك وناثان أكي في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق الثنائي جوشوا كينج و كالوم ويلسون.



التشكيل | 4-4-1-1