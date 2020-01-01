موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام في الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على وست هام في ملعب مدينة مانشستر ضمن أحداث الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي يوم الأحد 9 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 15 جمادي الأخر 1441 هجريا الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكه المكرمة.

مازال الستيزنس يحتلون المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري حتى بعد هزيمتهم أمام توتنهام على أرض الأخير بنتيجة 2 مقابل لاشئ في الجولة الماضية، ولكن ذلك لم يؤثر حتى الأن على موقعه من الجدول، ولكن قد يكون لنادي وست هام رأي أخر لأن في حالة الهزيمة في هذه المباراة سيفقد مان سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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على الجانب الأخر يطمع وست هام صاحب الأرض في هذه المباراة لحصد الثلاث نقاط لتحسين موقفه، حيث أن لديه في رصيده حتى الأن 24 نقطة ويقع ترتيبه في المركز 18 في جدول الدوري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، القنوات الناقلة وأكثر..

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - وست هام ملعب مدينة مانشستر الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الأخر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يغيب عن مانشستر سيتي ليروي ساني وزينتشينكو وستيرلينج بداعي الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

هكذا كان انتصارنا على @WestHamUtdAr في آخر مواجهة على استاد الاتحاد 🙌



أجويرووو كان حاضرا حين لزم الأمر 😍



🔵 #السيتي pic.twitter.com/FROEBi6h3g — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 8, 2020

سيبدأ جواردويلا بإيدرسون في حراسة المرمى، وميندي ولابورت وفيرناندينيو ووكر في الدفاع، وأمامهم دي بروينه ورودريجو ودافيد سيلفا، والهجوم سيقوده محرز وجيسوس وبيرناردو.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

بينجامين ميندي - إيميريك لابورت - فرناندينيو - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودريجو - كيفن دي بروينه

بيرناردو سيلفا - جابرييل جيسوس - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لوست هام

يعاني وست هام من غياب لاعبين من الفريق للإصابة هما يارمولينكو وويلشير، ولن يغيب أي لاعب آخر.

المدير الفني دافيد مويس يُطلعنا على أخبار الفريق قبل مواجهة @Cityarabia في الجولة 26 من البريميرليغ يوم الأحد :



"فيليبي اندرسون استعاد لياقته. لقد تمكن من التدريب مع المجموعة لمدة يومين"



"يارمولينكو يتدرب أيضًا على العشب ، ويعمل من أجل العودة." https://t.co/YbTcd3MDye — ويست هام يونايتد (@WestHamUtdAr) February 7, 2020

سيبدأ فابيانسكي في حراسة المرمى، وأمامه كريسويل وأوجبونا وديوب وفريدريكس في الدفاع، ورايس كمحور وسط أمامه الرباعي سنودجراس وسوتشيك ونوبل وفورنالس، وسيقود الهجوم هالير.



التشكيل | 4-1-4-1