موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2018-19، علي استاد سيلهرست بارك

محمد مصطفي

يفتح استاد سيلهرست بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي يوم السبت 19 أكتوبر 2019، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

سقط الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي أمام وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في ملعب مولينيو، وذلك في إطار الجولة الثامنة من عمر المسابقة، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وبفارق ثمانية نقاط عن الريدز أصحاب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراة وتلقى هزيمتين.

يقدم كريستال بالاس موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وست هام يونايتد وحققوا الفوز يهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 8 مباريات، حقق الفوز في أربع لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مثلهما.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

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