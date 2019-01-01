موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ندى الشافعي

بعد الفوز الكبير الذى حققه مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي بثمانية أهدافٍ على منافسه واتفورد، والفوز فى كأس الرابطة بثلاثية على بريستون، يواجه السيتي نظيره إيفرتون فى الجولة السابعة من منافسات البريميرليج.

يبحث التوفيز في هذا اللقاء عن الفوز لتعزيز موقفه فى ترتيب الدورى بعد 6 مباريات حقق فيها ٧ نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الـ14، ولكن سيكون وصيف جدول الترتيب عائق له، حيث أنه يسعى لاستغلال أي تعثر قد يحدث للمتصدر ليفربول والاقتراب منه.

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ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مانشستر سيتي وإيفرتون يوم السبت القادم، الموافق 28 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 27 محرم 1441 هجريًا على ملعب جوديسون بارك في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة