موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

يستقبل ملعب الاتحاد قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحلّ إيفرتون ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في مساء الأربعاء 1 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 6 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من البطولة.

إيفرتون يعيش حالة مميزة من التألق منذ وصول كارلو أنشيلوتي إلى قيادته في الأسبوع الماضي، مما يُبشر بأنه سيكون منافسًا صعبًا على كتيبة بيب جوارديولا في سبيل الحصول على الثلاث نقاط.

في الوقت نفسه، فإن مانشستر سيتي لا يعيش أفضل أيامه، فبعد الهزيمة من ولفرهامبتون تقلصت حظوظه كثيرًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للعام الثالث على التوالي بعد ارتفاع الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول إلى 14 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.

وبالطبع فإن الإجهاد سيكون هو السمة المميزة لهذه المباراة بالنسبة للفريقين، إذ ستكون هذه هي المباراة الثالث التي يخوضها كليهما في أقل من 7 أيام وذلك بسبب "البوكسينج داي" الشهير في بريطانيا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - إيفرتون ملعب الاتحاد الأربعاء 1 يناير 2019،

6 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية أندري مارينير beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الحارس البرازيلي إيدرسون بعد أن تعرض للطرد في مباراة وولفرهامبتون، عدا ذلك لن يفتقد حامل اللقب لأي لاعب آخر في مواجهة إيفرتون في الجولة القادمة.

كما هو متوقع وطبيعي في تلك الفترة المزدحمة بالمباريات، سيقوم جوارديولا بالمداورة في التشكيلة الأساسية، لذا قد نرى الفريق يعتمد عل بعض الأسماء التي لم تشارك كثيرًا مثل كانسيلو، زينشينكو بالإضافة إلى فودين وسيرجيو أجويرو العائد للتو من الإصابة.

التشكيل | 4-3-1-2

كلاوديو برافو

أوليكساند زينشينكو - فيرناندينيو - جون ستونز - جواو كانسيلو

فيل فودين - رودري - إلكاي جاندوجان

كيفن دي بروين

سيرجيو أجويرو - جابرييل جيسوس

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيفرتون

سيعاني إيفرتون من غياب أندري جوميش للإصابة وأليكس أيوبي، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يواصل كارلو أنشيلوتي نفس نهجه في المباراتين السابقتين، حيث سيكون بيكفورد في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي يتقدمهم ياري مينا ومنتصف ملعب بقيادة سيجورسون وهجوم يتزعمه مويس كين وكالفيرت ليونين.

التشكيل| 4-4-2

جوردان بيكفورد

سيديبيه - مايكل كين - ماسون هولجاتي - لايتون بينز

تيو والكوت - سيجورسون - توم دافيز - ريتشارلسون

كالفيرت ليونين - مويس كين