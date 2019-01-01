موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

بعد الفوز الكبير الذى حققه مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي بثمانية أهدافٍ على منافسه واتفورد، والفوز فى كأس الرابطة بثلاثية على بريستون، يواجه السيتي نظيره إيفرتون فى الجولة السابعة من منافسات البريميرليج.

يبحث التوفيز في هذا اللقاء عن الفوز لتعزيز موقفه فى ترتيب الدورى بعد 6 مباريات حقق فيها ٧ نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الـ14، ولكن سيكون وصيف جدول الترتيب عائق له، حيث أنه يسعى لاستغلال أي تعثر قد يحدث للمتصدر ليفربول والاقتراب منه.

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ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مانشستر سيتي وإيفرتون يوم السبت القادم، الموافق 28 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 27 محرم 1441 هجريًا على ملعب جوديسون بارك في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إيفرتون - مانشستر سيتي جوديسون بارك السبت 28 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية لم يتحدد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشسترسيتي

سيغيب عن قائمة السيتيزن في اللقاء ضد إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الثلاثي ليروي ساني، جون ستونز، إيميريك لابورتي، بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

سيبدأ بيب جوارديولا بطريقته المعتادة، وسيبدأ في مركز قلب الدفاع فرناندينيو بجانب نيكولاس أوتامندي، وسيتواجد في الوسط ديفيد سيلفا وكيفين دي بروين .



التشكيل | 4-3-3

إيديرسون مورايس

بينجامين ميندي - فرناندينيو - نيكولاس أوتامندي - كايل وولكر

ديفيد سيلفا - رودريجو هيرنانديز - كيفين دي بروين

برناردو سيلفا - سيرجيو اجويرو - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيفرتون

لن يغيب عن الفريق في المباراة القادمة ضد السيتي بالدوري الإنجليزي أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون كتيبة التوفيز كاملة ومستعدة لخوض اللقاء.

💙 | “The banner is beautiful because racism is horrendous and we have to fight against the racists."



Moise Kean has thanked the fans behind the anti-racism banner which will be displayed on Saturday against @ManCity. #alltogethernow #NoAlRazzismo @kickitout — (@Everton) September 25, 2019

سيبدأ المدرب ماركو سيلفا بطريقته المعتادة، وسيبدأ بياري مينا ومايكل كين في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد في الوسط فابيان ديلف ومورجان شنايدرلين، وفى الأمام مويس كين

التشكيل | 4-2-3-1

جوردان بيكفورد

لوكاس دينييه - ياري مينا - مايكل كين - سيموس كولمان

فابيان ديلف - مورجان شنايدرلين

برنارد - جيلفي سيجوردسون - ريتارليسون