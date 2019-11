موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتتح استاد السان سيرو أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد أتالانتا يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

يتصدر السيتيزنس المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد انتصاره في الثلاث جولات الأولى على كل من شاختار بثلاثية نظيفة، ومن ثم مباراة دينمو زغرب والتي فازوا فيها بهدفين دون رد، وفي الآخير الانتصار الكبير خارج الديار على أتالانتا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصبح مؤكداً بنسبة كبيرة تأهله للدور القادم حيث يُعد الفارق بينه وبين أقرب منافسيه 5 نقاط كاملة.

على الجانب الأخر لم يُقدم القديسين الذي يُشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا شيئاً يُذكر حتى الأن في البطولة، فقد هُزم في الثلاث جولات ليتذيل المجموعة دون نقاط، بعدما هُزم في الجولة الأولى بنتيجة ثقيلة على يد دينامو زغرب بأربعة أهداف دون رد، ثم استضاف الفريق شاختار في إيطاليا ولكن هُزم أيضاً بهدفين مقابل هدف.

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني وأوليكساندر زينشينكو، في مباراة أتالانتا بداعي الإصابة، كما سيغيب فيل فودين عن اللقاء بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز وتأكيد تأهله رسمياً للدور القادم من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

لن يغيب عن أتالانتا أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب جيان بييرو جاسبيريني.

