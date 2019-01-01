موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد وولفرهامبتون في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون يوم الأحد القادم 12 مايو 2019، الموافق 7 رمضان 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.

كانت آخر مباريات وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي أمام فريق فولهام، وحقووا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 12 مواجهة.

ليفربول يحقق ريمونتادا تاريخية ويتأهل لنهائي الأبطال على حساب برشلونة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - وولفرهامبتون استاد آنفيلد الأحد 12 مايو 2019، 7 رمضان 1440

16:00 مصر، 17:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيفتقد ليفربول في لقاء وولفرهامبتون نابي كيتا بعد تعرضه للإصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، بالإضافة إلى الثنائي آدم لالانا وروبيرتو فيرمينو، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

Divock Origi’s decisive strike against @FCBarcelona has been nominated for the #UCL Goal of the Week prize. 🙌



Get voting, Reds. 👇🔴 — FC (@LFC) May 9, 2019

سيعتمد يورجن كلوب على طريقته المعتادة في مباريات البريميرليج، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيدخل جوميز في مركز الظهير الأيمن وسيقود الهجوم الثلاثي صلاح وماني وأوريجي.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - جو جوميز

جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لوولفرهامبتون

لن يغيب عن وولفرهامبتون في هذا اللقاء أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب نونو إسبيريتو.

سيواصل المدرب صاحب الـ44 عامًا على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيعتمد على الثلاثي بولي، كوادي، بينيت، مركز قلب الدفاع، وسيواصل الاعتماد على المهاجم راؤول خيمينيز لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء بجانب دييجو جوتا ومورجان وايت.

التشكيل | 3-4-3

روي باتريسيو

ويلي بولي - كونور كوادي - ريان بينيت