موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستقبل وولفرهامبتون بملعبه مولينيو نظيره ليفربول، في مباراة ستقام بينهما لحساب الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى ليفربول كثيرًا هذا الموسم على أنفيلد وخسر آخر ست مباريات متتالية بالبريميرليج به، الآن يخرج إلى الذئاب وعينه على ثلاث نقاط لإنقاذ موسمه السيئ جدًا.

تحتل كتيبة يورجن كلوب حاليًا المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي، مع مباراة أزيد لكتيبة توماس توخيل.

وولفرهامبتون هو الآخر ليس في أفضل أحواله، ففي آخر ثلاث مباريات تعادل في اثنتين وهزم في واحدة، ويحتل حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون هو الإثنين الموافق 15 مارس 2021، الموافق 2 شعبان 1442 هجريًا، بملعب مولينيو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

