موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول على ملعبه ستاد آنفيلد نادي نيوكاسل، وذلك في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22.

فاز ليفربول على أستون فيلا في الجولة السابقة بهدفٍ دون رد، ووصل للنقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يحتل نادي نيوكاسل المركز 19 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وقد تلقى هزيمة ثقيلة بأربعة أهدافٍ دون رد في آخر مبارياته التي كانت ضد ليستر سيتي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل؟

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي هو يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

كما يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - نيوكاسل الخميس 16 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيدي هاو على التشكيل التالي..

⚖️ Mike Dean will referee #LIVNEW at Anfield on Thursday.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) December 14, 2021

التشكيل | 4-4-2

مارتين دوبرافكا

جمال لويس - جمال لاسيليس - فابيان شار - خافيير مانكيو

ألان سانت ماكسيمين - جوزيف ويلوك - جونجو شيلفي - ريان فريزر

جويلينتون - كالوم ويلسون