موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

قمة كبيرة ستجمع بين ليفربول ومضيفه مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، وهذه المرة لحساب الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في ديربي "شمال إنجلترا" الشهير.

أسبوع واحد هو الفارق بين مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتهم في الكأس، مباراة البريميرليج انتهت سلبيًا بدون أهداف في أنفيلد، أما المباراة المقبلة فتحتاج إلى مُنتصر.

ليفربول في حالة سيئة للغاية مؤخرًا، فقد فشل في الفوز بآخر خمس مباريات بالدوري، كما هُزم بآخر مباراة يوم الخميس الماضي من بيرنلي، ما يجعل كتيبة كلوب تدخل المباراة وترفع عنوان الفوز لا غيره لتدارك الموقف الصعب.

أما مانشستر يونايتد فهو في أفضل أحواله تقريبًا منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، فالفريق يحتل صدارة البريميرليج مع سلسلة من الانتصارات واللا هزيمة عمومًا في الشهر الأخير، وستحاول كتيبة سولشاير التفوق على الريدز مرة أخرى ولكن هذه المرة في بطولة جديدة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد هو الأحد الموافق 24 يناير 2021، الموافق 11 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد خصصت القناة الأولى لبث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من جول إمكانية متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر.

من المتوقع أن يواصل أولي جونار سولشاير الاعتماد على تشكيلته المعتادة الأساسية، والتي ستكون على النحو الآتي:

