موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أحد الديربيات الكلاسيكية في كرة القدم الإنجليزية يُقام يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف ليفربول بملعبه أنفيلد نظيره مانشستر يونايتد، لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ربما هذه هي المباراة الأكثر اشتعالًا بين الطرفين منذ سنوات، حيث خطف مانشستر يونايتد الصدارة الجولة الماضية بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، ليفربول، ما يجعل كتيبة كلوب ستحارب لاسترداد موقعها مرة أخرى.

الشياطين الحمر في أفضل أحوالهم بالآونة الأخيرة بعد الفوز في آخر ثلاث مباريات بالبريميرليج على خصوم أقوياء في مقدمتهم أستون فيلا وكذلك وولفرهامبتون.

في الوقت نفسه فإن ليفربول تراجع كثيرًا وحقق نتائج مخيبة للآمال، إذ تعادل مع المتذيل وست بروميتش ثم نيوكاسل، وهُزم من ساوثامبتون، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة ويستغل المانيو الموقف ويحصل على الصدارة بـ36 نقطة.

ما يُزيد من إثارة المباراة الأجواء المحيطة بها بالنظر إلى اتهامات يورجن كلوب للحكام بمجاملة اليونايتد بالنظر إلى عدد ركلات الجزاء المحتسبة لهم في آخر موسمين، ما كان له أثر ضخم على الصحافة والإعلام وكانت ردود الفعل لا تصدق زادت من لهيب القمة.

الآن نتعرف سويًا على ملعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وما هي القنوات الناقلة؟

الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وأصغر من أحرز “هاتريك” في دوري الأبطال.. أرقام أسطورية من مسيرة روني

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد هو الأحد الموافق 17 يناير 2021، الموافق 4 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

.@LFCRetail has revealed the top 🔟 player names and numbers added to supporters' shirts so far in 2020-21...



How many would you have correctly predicted? 🤔