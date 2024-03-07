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أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

Liverpool v مانشستر سيتيLiverpoolمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 28 من البريمييرليج.

ليفربول المتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، يدخل اللقاء وهدفه الابتعاد أكثر في الصدارة، المهددة بالفعل من أكثر من فريق، وعلى رأسهم فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

أما مانشستر سيتي، ملاحق سيتي الأول على الصدارة حاليًا، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فعينه على فوز سيجعله يتربع على القمة، وربما يعطيه دفعة قوية لإكمال مشواره المميز هذا الموسم.

الآن سنتعرف سويًا على موعد قمة الجولة 28 لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، على ملعب "أنفيلد" في الميرسيسايد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، السادسة إلا الرابع مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعب
ليفربول - مانشستر سيتيالأحد 10 مارس 2024
18:45 السعودية، 17:45 مصر		beIN Sports HD 1TODأنفيلد

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ما تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، تواجه مانشستر سيتي وليفربول ضد بعضهما البعض 195 مرة، فاز "الريدز" في 93 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 51 مناسبة وحسم التعادل 51 مواجهة بين الفريقين.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولاتعدد المبارياتفوز ليفربولفوز مانشستر سيتيالتعادل
الدوري الإنجليزي171804645
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي4301
كأس الاتحاد الإنجليزي8422
كأس الرابطة الإنجليزية8332
الدرع الخيرية2101
دوري أبطال أوروبا2200
الإجمالي195935151

ما إصابات وغيابات ليفربول قبل قمة مانشستر سيتي ومتى تعود؟

يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
ترينت ألكسندر أرنولدالركبة31 مارس 2024
أليسون بيكرأوتار الركبةشهر أبريل
ديوجو جوتاالركبةنهاية أبريل - أول مايو
جويل ماتيبالرباط الصليبيالموسم القادم
تياجو ألكانتاراإصابة عضليةغير محدد
كورتيس جونزالعقب17 مارس 2024

ما إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل قمة ليفربول ومتى تعود؟

لا تضم قائمة مانشستر سيتي العديد من الغيابات، لكن يعد جاك جريليش فقط الاسم الأبرز.

اللاعبالإصابةموعد العودة
جاك جريليشعضلات الفخذغير محدد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىكويمين كيليهير
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي
خط الوسطواتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - داروين نونييز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-2-4-1

حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعناثان آكي - روبن دياش - كايل ووكر
خط الوسطرودري - جون ستونز - كيفن دي بروينه - جيريمي دوكو - فيل فودين
خط الهجومإرلينج هالاند
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