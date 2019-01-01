موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يحل ولفرهامبتون ضيفًا ثقيلًا على ملعب الأنفيلد مساء الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يلتقي مع ليفربول في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الذئاب قدموا أكبر خدمة للريدز عندما تمكنوا من الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين، لتكون الفرصة سانحة لكتيبة يورجن كلوب بأن تزيد الفارق بينها وبين كتيبة جوارديولا إلى 17 نقطة، وبالتبعية إنهاء أي آمال للسيتي في لقب البريميرليج.

في الوقت نفسه فإن ليفربول سحق مضيفه ووصيفه الحالي ليستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، ليواصل مسيرته الناجحة والمميزة هذا الموسم محليًا، ويقترب أخيرًا من التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

لكن ولفرهامبتون لن يكون هذا الخصم السهل، فدائمًا ما كانت عادة إزعاج الكبار هي من شيم المدرب نونو سانتو، مما يبشر بمباراة ستكون مثيرة للغاية بين الفريقين حتى ولو عانيا بدنيًا بسبب البوكسينج داي.

الآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

كلوب: لا نستطيع تحقيق دوري اللا هزيمة مثل أرسنال

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - ولفرهامبتون أنفيلد رود الأحد 29 ديسمبر 2019،

2 جمادي الأول 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ولحق بهما ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا.

من المتوقع أن يقوم يورجن كلوب بإراحة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد، ربما يتم الدفع بجيمس ميلنر كظهير أيسر، وفينالدوم في خط الوسط، بالإضافة إلى البدء بكلا من شيردان شاكيري ومحمد صلاح في خط الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري

الغيابات والتشكيل المتوقع لولفرهامبتون

لا توجد غيابات تًذكر في صفوف وولفرهامبتون قبل مباراتهم القادمة ضد ليفربول، لذا ستكون كتيبة نونو سانتو على أهبة الاستعداد لمفاجأة كتيبة يورجن كلوب في الأنفيلد.

يعتمد الولفز بقيادة المدرب البرتغالي على طريقة لعب 3/4/3، بتواجد باتريسيو في حراسة المرمى أمامه كل من سايس، كونور كودي، ديندونكير، الثنائي موتينيو ونيفيس في الوسط وعلى الطرف جوني ودوهيرتي، وفي المقدمة الثلاثي تراوري، جوتا وخيمينيز.

التشكيل | 3-4-3

روي باتريسيو رومان سايس - كونور كودي - لياندير ديندونكير

جوني أوتو- روبين نيفيس- جواو موتينيو- مات دوهيرتي

دييجو جوتا - راؤول خيمينيز - أداما تراوري