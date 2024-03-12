موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 لموسم 2023-2024 من بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة هامة في موسم ليفربول، حيث يواصل مشواره في الدور الثاني كي يحقق بطولة أوروبية هذا الموسم مع اقتراب رحيل الألماني يورجن كلوب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 14 مارس 2024 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ليفربول وسبارتا براج في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق ليفربول - سبارتا براج الخميس 14 مارس 2024

23:00 السعودية، 22:00 مصر bein Sports HD 1 أنفيلد حفيظ دراجي

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام سبارتا براج في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3