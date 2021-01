موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحلّ ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ملعب سانت ماري، عندما يلتقي مع نظيره ساوثامبتون، وذلك يوم الإثنين المقبل في ختام الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشكل المباراة أهمية خاصة بالنسبة للريدز بعد التعادل في آخر مباراتين مع وست بروميتش ونيوكاسل على التوالي، ما جعل الحفاظ على الصدارة في خطر محدق لكتيبة كلوب.

الآن يتواجد ليفربول في الصدارة برصيد 33 نقطة متفوقًا على مانشستر يونايتد بفارق الأهداف فقط، لذلك فإن الفوز هام لضمان الابتعاد بالمركز الأول خصوصًا وأن المانيو لديه مباراة أقل ويمكنه معادلة رصيد عدوه اللدود هكذا.

في الوقت نفسه فإن ساوثامبتون من المفاجآت السارة هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة، ويقدم أداءً أكثر من رائع رفقة مدربه رالف هازنهوتل، ما يؤكد أن مهمة ليفربول ستكون صعبة تمامًا لا سيما وأن المباراة خارج الديار.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون هو الإثنين الموافق 4 يناير 2021، الموافق 20 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب سانت ماري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

يواصل فيرجيل فان دايك وجو جوميز غيابهما بسبب الإصابة، بينما يظل موقف جويل ماتيب غامضًا، مع تأكد غياب ديوجو جوتا ونابي كيتا أيضًا.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على تشكيلته المعتادة، من خلال أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي بقيادة فابينهو، مع فاينالدوم وهندرسون في منتصف الملعب، والهجوم يتزعمه محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فابينهو - نيكو ويليامز - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - جوردان هندرسون - كيرتس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يغيب عن ساوثامبتون فقط الثنائي ناثان ريدموند ويانيك فيسترجارد للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد أمام الريدز.

