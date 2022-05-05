موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يواصل ليفربول رحلة مطاردة مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن أجل العودة إلى الصدارة من جديد، يستضيف نظيره توتنهام في مباراة نارية في قمة الجولة 36 من منافسات البطولة.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويدخل "الريدز" المباراة بمعنويات هائلة، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية بهدف دون رد، ثم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال الإسباني.

أما توتنهام، فيعيش فترة جيدة تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، ويحاول جاهدًا احتلال المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

توتنهام يحتل المركز الخامس حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك في رصيده 61 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الرابع. ويملك في رصيده الآن 43 نقطة محتلًا المركز التاسع.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وتوتنهام؟

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هو يوم السبت 7 مايو 2022 على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - توتنهام السبت 7 مايو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premium أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

The Mighty Reds ❤ pic.twitter.com/zLsOS0WJfp — Liverpool FC (@LFC) May 4, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ألكساندر أرنولد

تياجو - فابينيو - جوردان هندرسون

محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

التشكيل المتوقع لتوتنهام

التشكيل | 3-4-3

هوجو لوريس

كريستيان روميرو - إريك داير - بن ديفيس

إيمرسون - رودريجو بنتانكور - هويبيرج - ريان سيسيجنون

ديان كولوشيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين