موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستقبل ليفربول بملعبه أنفيلد نظيره إيفرتون فيما يُعرف باسم "ديربي الميرسيسايد"، بمباراة مثيرة تُقام بين الفريقين لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول في آخر ثلاث مباريات محلية تعرض لثلاث هزائم متتالية جعلته يبتعد عمليًا عن صراع المنافسة على درع البريميرليج، كما وضعت ضغوطًا هائلة على كاهل المدرب يورجن كلوب وكتيبته.

ربما تحسنت الأمور بعض الشيء بعد الفوز في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على لايبزيج بهدفين نظيفين، ويأمل كلوب في الاستفاقة المحلية أيضًا ولا يوجد أفضل من الجار اللدود والديربي لبداية صفحة جديدة هذا الموسم.

يأتي ليفربول حاليًا في المركز السادس برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد 37 نقطة، وتأتي كتيبة كارلو أنشيلوتي من هزيمة كبيرة من مانشستر سيتي بثلاثية لهدف.

المباراة قد تحمل طابعًا ثأريًا بعض الشيء للريدز بجانب الدوافع الأخرى، ففي مباراة الذهاب كانت اللقطة التي غيّرت مسار موسمهم 180 درجة، عندما أصيب فيرجيل فان دايك وتأكد غيابه لمدة طويلة جدًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون هو السبت الموافق 20 فبراير 2021، الموافق 8 رجب 1442 هجريًا، بملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - فابينهو - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - جوردان هندرسون - تياجو ألكنتارا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

