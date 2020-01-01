موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

ندى الشافعي

يستضيف فريق نورويتش سيتي على ملعبه كارو رود فريق ليفربول في الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي يوم السبت 15 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 21 جمادي الأخر 1441 هجريًا، الساعة الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون المبارة بين أول وأخر الدوري، لذلك فهى مباراة سهلة بالنسبة للريدز، ولكن يحاول فريق يورجن كلوب حسم الدوري مبكراً وتحقيق رقم قياسي جديد، حيث أنهم على بعد 6 مباريات فقط من التتويج باللقب، وسيحدث ذلك إذا استطاع الفوز بجميع المباريات القادمة في الدوري، ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 73 نقطة حتى الأن.

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في حين يحقق الريدز انتصارات متتالية في البطولات المختلفة الأمر يختلف تمامًا بالنسبة لنورويتش سيتي الذى يعيش موسم سيء جدًا، ويقع في أخر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبالتأكيد سيحاول دانييل فاركي تفادي الهزيمة في هذه المباراة الصعبة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي والقنوات الناقلة