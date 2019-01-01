موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات

أبانوب صفوت

يستعد فريق ليفربول لاستقبال نابولي الإيطالي على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 30 ربيع الأخر 1441 هجرياً، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي فازوا بلقبها بعد التتويج بالنسخة الماضية على حساب توتنهام بهدفين نظيفين.

يسعى الريدز للثأر من البارتينوبي عقب الخسارة التي تلقاها العملاق الإنجليزي في مباراة الذهاب في سان باولو بهدفين نظيفين، وذلك من أجل تأكيد الصدارة ومن أجل حسم التأهل بصفة رسمية قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره في الجولة الأخيرة أمام سالزبورج النمساوي خارج ملعبه.

يأتي نابولي في المركز الثاني خلف ليفربول بنقطة برصيد 8 نقاط ولكنه لازال الفريق الوحيد في المجموعات الذي لم يتلقَ أي خسارة حتى الآن حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقائين آخرين، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تحسباً للدخول في حسابات معقدة قبل الجولة الأخيرة خاصةً وأن الفارق بينه وبين سالزبورج أربع نقاط فقط.

في هذا التقرير سوف نتعرف على موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات والغيابات

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي والقنوات الناقلة

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