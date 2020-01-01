موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ندى الشافعي

يلتقى عملاقى كرة القدم الإنجليزية ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب آنفيلد فى مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدورى الإنجليزي .

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين إلا أن محبى كرة القدم فى جميع أنحاء العالم فى انتظار هذه القمة الإنجليزية من أجل الاستمتاع بالأداء المتميز للفريقين، نظرًا لمكانتهما الكبيرة وتاريخهم الحافل فى عالم كرة القدم.

وكان مانشستر يونايتد خسر فى لقائه فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتى 3-1 و فاز فى آخر لقاءاته فى الدورى الإنجليزى أمام فريق نورويتش سيتي متذيل جدول ترتيب الدوري بنتيجة 4-0.

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يمتلك الشياطين الحمر 34 نقطة من 22 مباراة لعبهم فى الدورى الإنجليزى ، ويحتل المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما فريق ليفربول يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة حصل عليهم من 21 مباراة لعبهم فى المسابقة ولديه مباراة مؤجلة.

ويقدم الريدز هذا الموسم أداء متميز جدًا، حيث تمكن من الفوز فى جميع لقاءاته فى البريميرليج حتى الآن، باستثناء مباراة واحدة فقط تعادل فيها 1-1 و كانت هذه المباراة أمام غريمه التقليدى مانشستر يونايتد .

و يسعى الفريقين للظهور بأفضل شكل خلال هذه المباراة المرتقبة وبالطبع يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز فهل يتمكن زملاء محمد صلاح من استكمال سلسلة انتصاراتهم أم يكون للشياطين الحمر كلمة اخرى؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة