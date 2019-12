موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يستعد ليستر سيتي لاستضافة ليفربول على ملعبه ووسط جمهوره في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجرياً، في جولة البوكسينج داي

يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.

في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين.

محرز يسير على خطى كانتي والغدارين بليستر سيتي

يستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي، ولحق به ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا، وسيشهد اللقاء عودة أليسون من الإيقاف.

سيفتقد الريدز لبعض اللاعبين في مواجهة ليستر سيتي للإصابة، وهُم ماتيب، لوفرين في خط الدفاع، فابينيو في الوسط وأُضيف إليه تشامبرلين والذي كان قد تعرض للإصابة في نهائي كأ س العالم للأندية ضد فلامينجو.

من المتوقع أن يقوم يورجن كلوب بإراحة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد، ربما يتم الدفع بجيمس ميلنر كظهير أيسر، وفينالدوم في خط الوسط، بالإضافة إلى البدء بكلا من شيردان شاكيري وديفوك أوريجي في خط الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري

لن يفتقد ليستر سيتي لأي لاعب في مواجهة ليفربول في قمة مباريات البوكسينج داي، بعد عودة البولندي كابوتسكا للتدريبات هذا الأسبوع، ولكنه لازال غير جاهز للمشاركة.

لن تتغير تشكيلة ليستر سيتي في لقاء الريدز كثيرًا عن تلك التي اعتمد عليها رودجرز في مباراة السيتي الأسبوع الماضي، وربما تشهد بعد التعديلات الطفيفية مثل البدء بالبلجيكي برايت وديميري جراي.

#lcfc have bounced back to each of their three defeats this season in style, but can they do it again? 🤔



They've been hard at work this week preparing for #LeiLiv! pic.twitter.com/YsMiaTsmrm