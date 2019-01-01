موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه نادي ليفربول فريق كريستال بالاس يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا الموافق 26 ربيع الأول 1441، في إطار الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد التاريخي للريدز.

ستكون هذه المباراة الأولى لزملاء محمد صلاح بعد فترة التوقف الدولي، والتي تتوقف فيه مباريات الدوريات لا سيما الإنجليزي لانضمام اللاعبين لمنتخباتهم، وكانت آخر مباراة بطل دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي وفاز فيها بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليبتعد بصدارة الدوري إلى 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الذي أصبح أقرب المنافسين في المركز الثاني.

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يتواجد نادي كريستال بالاس في منتصف جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وقد خسر في آخر مباراتين له في الدوري من الثعالب وتشيلسي، ولم يفز في آخر 4 مباريات منذ أن فاز على وست هام في الخامس من أكتوبر الماضي، لذلك عليه أن يفوز بأي نتيجة أمام ليفربول أو على الأقل الخروج بنقطة واحدة.

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موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كريستال بالاس - ليفربول سيلهرست رود السبت 23 نوفمبر 2019،

26 ربيع الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لكريستال بالاس

لن يغيب عن كريستال بالاس أي لاعب في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي ضد ليفربول، وستكون صفوف الفريق جاهزةً بعد تعافي الثنائي ويلفريد زاها وجويل وارد.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب روي هودسون بالإيفواري الدولي في على الجبهة اليسرى، وعلى الجهة الأخرى سيتواجد تاونسند، أما قلب وسط الميدان فسيتكون من كوياتي وميليفويفيتش وماكأرثر، وسيتكون الدفاع من الرباعي كيلي وتومكينس وكاهيل وفان آنهولت.

التشكيل | 4-5-1

فيسينتي جوايتا

باتريك فان آنهولت - جاري كاهيل - جيمس تومكينس - مارتن كيلي

ويلفريد زاها - جيمس ماكأرثر - لوكا ميليفويفيتش - شيخو كوياتي - أندروس تاونسند

جوردان آيو

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يستمر غياب ناثانيل كلاين عن ليفربول في مواجهة كريستال بالاس في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، كذلك المدافع الكاميروني جويل ماتيب، أما الخبر الجيد فهو عودة محمد صلاح من الإصابة لكن من المتوقع أن يبدأ من على مقاعد البدلاء.

"لم أتخذ القرار بعد بشأن مشاركته. إذا كنت قد اتخذت قرارًا، فربما لن أخبركم الآن، لكن يجب أن أنتظر مران اليوم". 🧐



كلوب متحدثًا عن إصابة صلاح والآخرين...👇 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2019

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني كلوب بأليسون في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي روبرتسون وفان دايك ولوفرين وآرنولد، وسيتواجد في الوسط فينالدوم وفابينيو وهندرسون، أما أوريجي فمن المتوقع أن يبدأ اللقاء بدلاً من الفرعون المصري وبجانبه فيرمينو وماني.

التشكيل | 4-3-3