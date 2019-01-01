موعد مباراة ليفربول ضد نابولي، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، التشكيل المتوقع لكلا الفريقين وما هي القنوات الناقلة هذه القمة؟

يستعد ملعب الأنفيلد لاحتضان موقعة من العيار الثقيل بين ليفربول، صاحب الأرض، أمام ضيفه نابولي، في مباراة تجمعهما مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2019، الموافق 30 ربيع الأول 1441، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هذه المباراة ثأرية للغاية بالنسبة لكتيبة المدرب يورجن كلوب، والتي تسعى من خلال هذه المباراة إلى رد الاعتبار بعد الهزيمة ذهابًا في ملعب السان باولو بهدف نظيف، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الريدز حتى الآن في موسمه بمختلف البطولات.

في الوقت نفسه، فإن المباراة هي فرصة جيدة بالنسبة لكارلو أنشيلوتي من أجل استعادة السيطرة على الأمور داخل نابولي وكسب ثقة الجمهور والإدارة، بعد التراجع الهائل الذي يعيشه النادي الجنوبي إلى جانب الأزمات التي تتعلق بتمرد اللاعبين والتي وضعت مستقبل المدرب المحنك على المحك.

بدوره، فإن ليفربول يُريد أن يضمن التأهل وهو في المرتبة الأولى من أجل قرعة أسهل في الدور ثمن النهائي، بينما يدخل نابولي وعينه على ثلاث نقاط تُنهي أي أمل لمنافسه ريد بول سالزبورج في اللحاق به، وتجعله في المرتبة الأولى لنفس غاية متصدري الدوري الإنجليزي.

ليفربول حاليًا في المركز الأول برصيد 9 نقاط، ثم يأتي نابولي ثانيًا برصيد 8 نقاط، وسالزبورج ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويحل جينت البلجيكي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

الآن نتعرف معكم على موعد مباراة ليفربول ونابولي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - نابولي ملعب الأنفيلد الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

لا يُعاني ليفربول من أي غيابات باستثناء مدافعه جويل ماتيب والذي أوشك على العودة من جديد إلى الملاعب، في الوقت الذي تأكدت فيه مشاركة محمد صلاح رغم جلوسه على دكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة في مباراة كريستال بالاس بسبب الإصابة، عدا ذلك فالجميع جاهزون أمام كلوب.

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سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس البديل أدريان، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وديان لوفرينفي مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثلاثي فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون في خط الوسط، وفي الهجوم ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

جميع الخيارات متاحة في نابولي، حيث لا يعاني الفريق من أي إصابات أو غيابات للإيقاف أمام ليفربول.

سيبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقته المعتادة، وسيدفع بميريت في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دي لورينزو ومانولاس وكوليبالي وغلام، وثنائي هجومي بقيادة فيرناندو يورينتي والمتألق دريس ميرتينس.

التشكيل | 4-4-2