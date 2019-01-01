موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ريد بول سالزبورج النمساوي، في مباراة من المقرر أن تقام مساء الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة المُقرر أن تكون في النمسا على ملعب ريد بول آرينا، لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للريدز، فالهزيمة مع فوز نابولي على جينك ستكون كافية لتحويل كتيبة كلوب إلى الدوري الأوروبي عوضًا عن الوصول إلى ثمن نهائي الأبطال.

ليفربول يدخل هذه المباراة وهو منتشٍ بالانتصار الكبير الذي حققه خارج الديار على حساب بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة تألق فيها محمد صلاح وطمأن كلوب عليه، إلى جانب الأداء الخرافي من ساديو ماني في المباراة السابقة أمام إيفرتون.

في الوقت نفسه فإن سالزبورج يتسلح بسلاح نجمه الأول إيرلينج هالاند الصاعد بسرعة الصاروخ والذي سجل 8 أهداف حتى الآن في البطولة الأوروبية، منهم هدف في مرمى أليسون بيكر في الذهاب على ملعب الأنفيلد بالمباراة التي انتهت بفوز ليفربول 4-3.

يجب الإشارة إلى أن صدارة المجموعة في جعبة ليفربول، والذي يحمل أيضًا لقب دوري الأبطال، حيث يتصدر برصيد 10 نقاط يليه نابولي بـ9 نقاط ثم سالزبورج بـ7 نقاط، وفي حالة فوز الأخير مع فوز الفريق الإيطالي، يتأهلان سويًا ويرحل الليفر عن البطولة.

في هذا التقرير نتعرف معكم على موعد مباراة ليفربول أمام سالزبورج، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

حساب ويلز على تويتر يعود لاستفزاز ريال مدريد وجمهوره

موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة سالزبورج - ليفربول ريد بول آرينا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يستمر غياب الثنائي ناثانيل كلاين وفابينيو عن ليفربول، ومن المتوقع أيضاً غياب جويل ماتيب على الرغم من عودته فعلياً من الإصابة، ولكنه مازال في طور التجهيز للعودة مرة أخرى للمباريات، إلى جانب أحدث المصابين، ديان لوفرين.

يدخل يورجن كلوب المدير الفني للريدز بنفس طريقته المعتادة، معتمداً على أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه فيرجيل فان دايك وجو جوميز، بينما سيقود هجوم الفريق الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح بجانب روبيرتو فيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندري روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جيورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

صلاح يجاور توريس وكول بهدفه في بورنموث

الغيابات والتشكيل المتوقع لسالزبورج

لن يُعاني سالزبورج من غياب أي لاعب، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب مارش للمشاركة أمام ليفربول..

سيحرس مرمى الفريق النمساوي ستانكوفيتش، ويتواجد أمامه كريستينسن وراماليو وفوبير وأولمير، وسيتكون الوسط من الرباعي تشوبوتشاي ويونوزوفيتش ومفيبو ومينامينو، وسيقود الهجوم الثنائي هالاند وكويتا.