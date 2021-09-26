موعد مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبورتو في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب "دو دراجاو" في مدينة بورتو البرتغالية مباراة بورتو وليفربول، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويلعب ليفربول وبورتو في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ليفربول يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد وبورتو المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

ليفربول حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".

فيما تمكن بورتو من فرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد، في المباراة التي استضافها ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

التاريخ يدعم ليفربول بشكل كامل في مواجهاته السابقة ضد بورتو، حيث لعب الفريقان ثمان مباريات سابقة، حقق ليفربول الفوز في خمس مناسبات، فيما حسم التعادل ثلاث مباريات، وسجل لاعبو "الريدز" 18 هدفًا، فيما سجل بورتو ثلاثة أهداف فقط.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وبورتو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد بورتو؟

تقام مباراة ليفربول وبورتو هو يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 على ملعب "دو دراجاو" في مدينة بورتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وبورتو على قناة beIN SPORTS PREMIUM 3.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بورتو - ليفربول الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 دو دراجاو

تشكيل ليفربول المتوقع

يغيب عن ليفربول في مباراة بورتو الرباعي تياجو ألكانتارا وهارفي إليوت ونابي كيتا ونيكو ويليامز بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

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استمتعوا بجميع أهداف @MoSalah الـ💯 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 🤩👑 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 26, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

كورتيش جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل بورتو المتوقع

سيغيب عن بورتو ثلاثة لاعبين، الأول تشانسيل مبيمبا بسبب الإيقاف، والمدافع المخضرم بيبي وأجوستين ماركيسن بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل التالي.

التشكيل | 4-4-2

ديوجو كوستا

جيسوس كورونا – فابيو كاردوزو – إيفان ماركانو – ويندل.

أوتافيو – ماركو جروييتش – ماتيوس أوريبي – لويس دياز.

مهدي تارمي – توني مارتينيز.