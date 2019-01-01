موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على شيفيلد يونايتد على ملعب برامول لين في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، وذلك يوم السبت القادم 28 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 محرم 1441 هجرياً.

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار على ام كيه دينز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهدفين دون رد، ومازال اللاعب محمد صلاح وزملائه متصدرين للدوري برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسيه، حيث استطاع ليفربول الفوز في جميع المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

على الجانب الآخر فقد خرج شيفيلد يونايتد من كأس الرابطة بعد هزيمته بهدف دون رد على يد سندرلاند، ولكن على مستوى الدوري الإنجليزي 2019-20 فقد قدم الفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز مستويات رائعة في الجولات السابقة، واستطاع أن يخرج بانتصارين وتعادلين من الـ6 جولات السابقة ليحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول القادمة ضد شيفيلد يونايتد في إطار الجولة السابعة من البريميرليج، الموعد، الحكم، القناة الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - ليفربول برامول لين السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 11

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يفتقد الريدز للثلاثي ناثانيل كلاين، أليسون بيكر وشيردان شاكيري بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لأي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

تصدي خرافي من كيلهير! 🙌🔴 pic.twitter.com/v6cPSIgVfD — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 26, 2019

سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس البديل أدريان، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثلاثي فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون في خط الوسط، وفي الهجوم الثلاثي ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لشيفيلد سيتي

حتى الآن لم يتم الإعلان عن حجم إصابة اللاعب ديفيد ماكجولدريك، والذي من المتوقع عدم لحاقه بالمباراة التي سيخوضها الفريق ضد ليفربول، كما سيغيب أيضاً اللاعب بيلي شارب بسبب الإيقاف، بينما لن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

Michael Tonge with the brace 🔥 pic.twitter.com/BhqW9FU5vC — Sheffield United (@SheffieldUnited) September 26, 2019

سيبدأ المدرب كريس وايلدر بطريقته المعتادة، وسيدفع بدين هندرسون في حراسة المرمى وأمامه الثلاثي كريس باشام، جون إجان وجاك أوكونيل، بينما سيقود هجوم الفريق أوليفر مكبورني وكالوم روبينسون.

التشكيل | 3-5-2