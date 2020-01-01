موعد مباراة ليفربول وشروسبيري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربولو وشروسبيري في إطار مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يدخل نادي ليفربول الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي دون تركيز في البطولة تماماً حيثُ من المتوقع أن يدفع المدير الفني يورجن كلوب بالكثير من اللاعبين البدلاء، فقد عاد المدافع الكرواتي لوفرين بالإضافة إلى النجم الكاميروني ماتيب لذلك سيتم إشراكهم في المباراة من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم.

الريدز يعطون تركيزهم أكثر في الدوري الإنجليزي فرغبتهم الأولى هي تحقيقه دون أي هزيمة ثم المنافسة على دوري أبطال أوروبا ، بينما يبحث المنافس شروسبيري على الظهور بشكل جيد في اللقاء الذي سيجذب عدد لابأس به من القنوات لمتابعته.

وأكد يورجن كلوب أنه سيشرك عدد كبير من اللاعبين البدلاء لإراحة الأساسيين قبل منافسات شهر فبراير الصعبة.

الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع مهاجم فالنسيا

موعد مباراة ليفربول ضد شروسبيري والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - شروسبيري مونتكومري ميداو السبت 26 يناير 2020،

1 جمادى الآخرة 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يغيب عدد كبير من النجوم في هذه المباراة على رأسهم محمد صلاح لإراحته بالإضافة إلى ساديو ماني بسبب الإصابة والعديد من النجوم الأخرين، وستكون هناك فرصة جيدة للبدلاء لإظهار قدراتهم أمام الفريق المغمور في محاولة أخيرة لإثبات قدراتهم للمدير الفني يورجن كلوب.

نعود غدًا لمنافسات #كأس_ _الإنجليزي 👊



لنلقي نظرة على لقطات من آخر مواجهة مع منافس الغد نادي شروزبري...👀⚽️ pic.twitter.com/U9hTVpRMkH — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 25, 2020

التشكيل 4-3-3