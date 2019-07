موعد مباراة ليفربول ضد سبورتينج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب يانكي بأمريكا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وسبورتنج لشبونة يوم الخميس 25 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 22 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خاض الريدز اربع مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوزا كبيرا في أولى اللقاءات على فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر فى اللقاء الأخير له أمام بوروسيا دورتموند بثلاث أهداف مقابل هدفين، ثم خسر في اللقاء الرابع أمام إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف، حيث يستعد الريدز بقوة للموسم الجديد من أجل تحقيق حلمه الأكبر وهو بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ أكثر من 29 عامًا

خسر سبورتنج لشبونة مباراته الأخيرة امام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (4-3) بركلات الجزاء، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم القادم، وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية حتي الآن ولم يستطيع تحقيق الانتصار في الثلاث مباريات، أنهى الفريق البرتغالي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 76 نقطة من خلال مشواره طوال الموسم، جمعهم من 22 فوز و10 تعادلات، و 2 هزيمة.

سيفتقد ليفربول في ثاني مبارياته التحضيرية شيردان شاكيري بسبب الإصابة، وسيغيب الدولي المصري محمد صلاح بعد أن قرر المدرب يورجن كلوب منحه أجازة تستمر 3 أسابيع، بالإضافة إلى ، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني الذي يشارك ك منتخب بلاده في نهائيات الكان.

.@GWijnaldum was our special tour guide for the day in Boston 🤙🇺🇸



And he had one thing to say to Milly after a gruelling training session 😅💪 pic.twitter.com/SxpjNPnal9