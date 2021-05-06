موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون بالدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام ساوثامبتون بملعب أنفيلد لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ليفربول بملعبه أنفيلد نظيره ساوثامبتون، في مباراة هامة للغاية تقام لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز في سبيل مواصلة مطاردة المربع الذهبي للبريميرليج لضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب، فمباراة الذهاب في سانت ماري هُزم الريدز فيها بهدف نظيف وكانت بداية الانهيار الفعلي لموسمهم.

يحتل ليفربول المركز السابع برصيد 54 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما يأتي ساوثامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون؟

موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون هو السبت الموافق 8 مايو 2021، الموافق 26 رمضان 1442 هجريًا، بملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثامبتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، وبطبيعة الحال ستنقل القمة الكروية المنتظرة بين الفريقين على شاشاتها.

وإن لم تستطع من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فلا توجد مشكلة يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا، وتابع معنا المباراة دقيقة بدقيقة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ساوثامبتون السبت 8 مايو 2021،

26 رمضان 1442،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports premium 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

He almost undertook a US scholarship.

His flight to Carolina was booked.

Now, he’s a Red through and through.



It’s been no ordinary journey for big Nat 👇 — Liverpool FC (@LFC) May 6, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - ناثان فيليبس - ترنت أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - جيمس ميلنر

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لساوثامبتون

من المتوقع أن يعتمد المدرب رالف هازنهوتل على التشكيل الآتي:

#LFC 🆚 #SaintsFC



Ralph Hasenhüttl will be previewing Saturday's trip to Anfield this afternoon: pic.twitter.com/SmrFNTiPsD — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 6, 2021