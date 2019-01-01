موعد مباراة ليفربول ضد جينت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد جينت في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ضمن دور المجموعات، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه جينت البلجيكي على ملعب الأنفيلد يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفبر 2019 ميلاديًا، الموافق 8 ربيع الأول 1441 هجريًا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبالنسبة لليفربول، فإن هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فالانتصار بها مهم للغاية في سبيل تضييق الخناق أكثر على متصدر المجموعة نابولي، حتى يتسنى لكتيبة يورجن كلوب التأهل للدور المقبل والابتعاد عن مفاجآت ريد بول سالزبورج النمساوي.

الفريق الإيطالي يتصدر جدول المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه ليفربول بـ 6 نقاط، ثم ريد بول سالزبورج بقيادة هدافه إيرلينج هالاند بـ3 نقاط، ثم يتزيل جينت المجموعة برصيد نقطة واحدة.

مباراة الذهاب بين الريدز وجينت انتهت بانتصار ساحق لليفربول خارج الديار بأربعة أهداف مقابل هدف، في ليلة توهج فيها العائد من الإصابة تشامبرلين، ويسعى زملاء محمد صلاح لتكرار نفس النتيجة والأداء يوم الثلاثاء حتى يدافعوا عن لقبهم كأبطال لأوروبا.

في هذا التقرير سوف نتعرف على موعد مباراة ليفربول وجينت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة ليفربول ضد جينت والقنوات الناقلة

جدول مباريات وترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - جينت ملعب الأنفيلد الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 ميلاديًا،

8 ربيع الأول 1441 هجريًا،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2



الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

لا يُعاني ليفربول من أي غيابات سوى جويل ماتيب والذي يبتعد لمدة ستة أسابيع لإصابته في الركبة، بينما بقية النجوم جاهزون، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح الذي تعافى من إصابته وشارك في مباراة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي بصورة طبيعية.

سيدفع يورجن كلوب مدرب الريدز بنفس تشكيلته المعتادة، والتي يتصدرها الثلاثي الأمامي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو ومحمد صلاح، القوة الضاربة ضد أي منافس.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجل فان دايك - دجان لوفرين - ألكسندر أرنولد

جورجينو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - محمد صلاح

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الغيابات والتشكيل المتوقع لجينت

لا يُعاني جينت من أي إصابات تذكر، وسيدخل المباراة كامل العدد.

ويتوقع أن يخوض فيليس ماتسو، المدير الفني البلجيكي، المباراة بطريقته المعتادة والتي توازن بين الهجوم والدفاع.

التشكيل | 4-4-2



جايتان كوكي

يواكيم مالي - سيباستيان ديواسيت - كارلوس كويستا - كاسبر دي نوري

جونيا إيتو - باتريك هروشوفسكي - ديريس فوتيرز - ديوميرسي ندونجالا

ساماتا - بول أونواشا