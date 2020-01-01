موعد مباراة ليفربول برونموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة
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يستضيف ليڤربول نادي بورنموث في أنفيلد يوم السبت 7 مارس 2020 ميلادياً، الموافق 12 رجب 1441 هجرياً ضمن مواجهات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة.
في أخر لقاء للريدز قبل مباراة أتليتيكو مدريد بالويفا وكثير من القلق حول نتائج فريق يورجن كلوب المفاجأة باللقاءات الأخيرة أولها هزيمة من الروخي بلانكوس بدوري أبطال أوروبا، ثم هزيمة من واتفورد في البريميرليج، وأخيراً هزيمة من تشيلسي بكأس الإتحاد الإنجليزي، لذلك هذا اللقاء يجب أن يحقق ليفربول انتصار عريض ليعيد الثقة للجماهير واللاعبين أيضاً قبل لقاء العودة أمام اتليتيكو مدريد، ولكن بالجانب الأخر نادي بورنموث يصارع للبقاء في الدوري والخروج من مثلث الهبوط بالطبع سيفعل كل ما بوسعه للحصول ولو على نقطة من المباراة فلن تكون هذة المباراة سهلة علي الريدز وهذا جيد للفريقين ولعشاق الساحرة المستديرة والمتابعيين المتشوقين دائماً لمباريات حماسية ومثيرة.
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المباراة
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الملعب
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الموعد
|القناة الناقلة
|ليفربول - بورنموث
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أنفيلد
|السبت 7 مارس 2020،
12 رجب 1441،
14:30 مصر، 15:30 السعودية
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