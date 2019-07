تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برادفورد سيتي، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب الشمال أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برادفورد سيتي وليفربول يوم الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 11 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

حقق الريدز فوز كبير في أولى ميارياته التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيرنتون بارك، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت أول شهر يونيو بهدفين دون رد.

هبط فريق برادفورد سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما تزيل جدول ترتيب الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة فقط، جمعهم خلال مشواره طوال الموسم من 11 انتصار و8 هزائم و27 هزيمة كاملة، خاض الفريق الإنجليزي وديتين منذ انتهاء الموسم الماضي، الأولى كانت أمام فريق جيسلي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة تغلبوا على فريق براي هاوس في ثاني الوديات.

أخبار انتقالات ليفربول | كوتينيو في الحسبان، وكريستال مهتم بمينيوليه

ليفربول يقترب من ضم أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج

سيفتقد ليفربول في ثاني مبارياته التحضيرية شيردان شاكيري بسبب الإصابة، وسيغيب الدولي المصري محمد صلاح بعد أن قرر المدرب يورجن كلوب منحه أجازة تستمر 3 أسابيع، بالإضافة إلى المشاركة مع منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني الذي يشارك ك منتخب بلاده في نهائيات الكان.

An emphatic performance to kick off our seven-game build-up to the season. 💪



Read our match report from Prenton Park. 👇 #LFCPreSeason