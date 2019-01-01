موعد مباراة ليفربول ضد برادفورد سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برادفورد سيتي، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب الشمال أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين برادفورد سيتي وليفربول يوم الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 11 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

حقق الريدز فوز كبير في أولى ميارياته التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيرنتون بارك، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت أول شهر يونيو بهدفين دون رد.

هبط فريق برادفورد سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما تزيل جدول ترتيب الدرجة الأولى برصيد 41 نقطة فقط، جمعهم خلال مشواره طوال الموسم من 11 انتصار و8 هزائم و27 هزيمة كاملة، خاض الفريق الإنجليزي وديتين منذ انتهاء الموسم الماضي، الأولى كانت أمام فريق جيسلي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة تغلبوا على فريق براي هاوس في ثاني الوديات.

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موعد مباراة ليفربول ضد برادفورد سيتي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برادفورد سيتي - ليفربول استاد الشمال التجاري الأحد 14 يوليو 2019،

11 ذو القعدة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية LFCTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيفتقد ليفربول في ثاني مبارياته التحضيرية شيردان شاكيري بسبب الإصابة، وسيغيب الدولي المصري محمد صلاح بعد أن قرر المدرب يورجن كلوب منحه أجازة تستمر 3 أسابيع، بالإضافة إلى المشاركة مع منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني الذي يشارك ك منتخب بلاده في نهائيات الكان.

An emphatic performance to kick off our seven-game build-up to the season. 💪



Read our match report from Prenton Park. 👇 #LFCPreSeason — FC (@LFC) July 11, 2019

سيدخل المدرب الألماني هذا اللقاء بتشكيل مغاير إلى حد كبير عن المباريات الرسمية، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، فينالدوم، آدم لالانا، أليكس تشامبرلين، وفي الهجوم سيتواجد الثلاثي ديفوك أوريجي، ريان بروستر، هاري ويلسون.

التشكيل | 4-3-3

سيمون مينيوليه

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ناثانيل كلاين

جورجينيو فينالدوم - آدم لالانا - أليكس تشامبرلين

ديفوك أوريجي - ريان بروستر - هاري ويلسون

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرادفورد سيتي

لن يغيب فريق برادفورد سيتي أي عنصر بسبب الإصابة مواجهة ليفربول الودية، وستكون جميع الأوراق جاهزة المدرب جاري بوير لخوذ هذه المواجهة.

سيعتمد المدرب الإنجليزي بنفس الطريقة المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي أنتوني أوكونور وبودي أوكونور في قلب الدفاع، وسيعتمد على إودين دويل في الأمام.



التشكيل | 4-2-3-1