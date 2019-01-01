موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي فى كأس الدرع الخيرية
محمد مصطفي
يفتح ملعب ويمبيلي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ومانشسترسيتي يوم الأحد 4 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 3 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.
يدخل الريدز مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف الدوري الانجليزي، حيث خاض ليفربول سبع لقائات ودية حتي الأن استعدادًا للموسم الجديد أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، وكانت أخر مباراة له امام أولمبيك ليون الفرنسي وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب جنيف.
موعد مباراة ليفربول ضد مانشسترسيتي والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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ليفربول - مانشستر سيتي
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استاد ويمبلي
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الأحد 4 أغسطس 2019،
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