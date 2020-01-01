موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ليفربول للقاء آرسنال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويستضيف الريدز اللقاء على ملعب أنفيلد، يوم الأثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ٩:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

شهدت الجولة الأولى والثانية من المسابقة فوز الريدز ، حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، و في الجولة الثانية إلتقى حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين مقابل لاشيء، حيث أحرز أهداف المباراة اللاعب ساديو ماني في الدقيقة ٥٠ وفي الدقيقة ٥٤، وأضاع جورجينهو لاعب خط وسط تشيلسي ضربة الجزاء المحتسبة لصالح فريقه في الدقيقة ٧٥، الدوري الإنجليزي من أقوى دوريات كرة القدم في العالم، ويتضمن العديد من الفرق والأندية التي تتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويأمل ليفربول الحفاظ على اللقب ويسعى لجمع النقاط والفوز بالصدارة.

وأيضاً شهدت الجولتين فوز الجانرز في مبارياته، حيث فاز الفريق في مباراة الجولة الأولى أمام نادي فولهام بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء، وتمكن من تحقيق الفوز أيضاً في مباراته في الجولة الثانية أمام فريق وست هام بنتيجة ٢-١، ويواجه الفريق نادي ليستر سيتي في الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو "كابيتال ون كما يُطلق عليها" يوم الأربعاء الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ أي قبل لقائه مع الريدز في بطولة الدوري ب ٥ أيام، كان آخر لقاء جمع الفريقين في الدوري انتهى بفوز الحُمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعد الجانرز من الفرق القوية ذات الشعبية والجماهيرية العريضة في العالم بأكمله، حصد الفريق بطولة الدوري ١٣ مرة في تاريخه آخرها في ٢٠٠٤، ويشتاق جماهيره للفوز باللقب، وينتظر الجميع لقاء حماسي وممتع بين الفريقين.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.