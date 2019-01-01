موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

أبانوب صفوت

يتهيأ أستون فيلا لاستقبال ليفربول على ملعب فيلا بارك، وذلك في إطار مباريات دور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية التي يُطلق عليها كابيتال وان في الوقت الراهن، وسيقام اللقاء يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 20 ربيع الآخر.

دفع ليفربول بلاعبيه الشباب في مباراة ثمن النهائي ضد آرسنال لعل وعسى يودع البطولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية ولكن الصغار أحرجوا يورجن كلوب وتأهلوا إلى الدور التالي، ليضطر الريدز للمشاركة في اللقاء بتشكيل مجهول حتى الآن.

في المقابل، صعد أستون فيلا لربع النهائي عقب التغلب على وولفرهامبتون في الدور الفائت بهدفين لهدف في مباراة شهدت تألق أحمد المحمدي والذي أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 57 من عمر اللقاء الذي كان قد أُقيم على ملعبه أيضًأ.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

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موعد مباراة أستون فيلا وليفربول والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليفربول فيلا بارك الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،

20 ربيع الآخر 1441،

22:45 السعودية، 21:45 مصر beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

من المقرر أن يقوم ليفربول بإشراك لاعبيه الشباب في هذه المباراة بسبب تصادف إقامتها في نفس فترة سفر الفريق إلى قطر، للمشاركة في كأس العالم للاندية، لذا ستحصل بعض الأسماء على فرصتها مع الفريق الأول للمرة الأولى على الإطلاق.

التشكيل | 4-3-1-2

كيفين كيليهير

آدم لويس - سيب فان دين بيرج - بيلي كوميتو - نيكو ويليامز

هيربي كين - بيدرو تشيرفيلا - إيليا ديكسون بونر

إسحاق كريستي ديفيز

لويس لونجستاف - توماس هيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لأستون فيلا

من المتوقع أن يدفع المدرب سميث ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا في الفترة الأخيرة، خاصًة وأن ليفربول سيدفع بالصف الثالث بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

سيبدأ النرويجي نيلاند في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي تايلور، كونسا، هاوس والمحمدي، وسيلعب الثلاثي لانسبوري، هوريهان ولويز في وسط الملعب، وفي المقدمة سيتواجد الغازي، تريزيجيه وديفيز.

التشكيل | 4-2-3-1