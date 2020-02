موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعود الحياة مجددًا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بانطلاق مباريات ذهاب دور الـ16، وتحديدًا يوم 18 فبراير 2020، الموافق 23 جمادي الآخر، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه ليفربول على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

هذا الموسم مثالي حتى اللحظة بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب، والتي تسعى إلى المحافظة على لقبها الأوروبي وتحقيق الإنجاز مرة أخرى، ولكن سيتعين عليها أولًا العبور من بوابة صعبة كبوابة كتيبة دييجو سيميوني.

أتلتيكو مدريد ليس في أفضل أحواله وهو ما يمكن استشفافه بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري الإسباني والذي يحتل فيه المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة وبفارق كبير عن قطبي الليجا، ولكن تظل أوروبا فرصة سانحة لتعويض الإخفاق المحلي لا سيما وأن حلم التتويج القاري لا يزال يُطارد جمهور الروخيبلانكوس.

أما ليفربول فهو شبه ضمن التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في حُلته الجديدة، ولكن الضغوطات كبيرة في سبيل استمرار الأداء الكاسح مع جيل من الأفضل في تاريخ الريدز واستمرار معانقة الأمجاد الأوروبية.

المباراة حتمًا تُنذر بإثارة شديدة ومتعة لا يمكن وصفها..

أليسون: ليفربول سمكة قرش تشم رائحة الدم

الآن نتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يغيب عن ليفربول ناثان كلاين وشيردان شاكيري فقط، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام أتلتيكو مدريد.

"For us, it’s important that we show all the time how much it means to us to play for this club" 🙌



Jürgen Klopp insists focus remains firmly on daily objectives... https://t.co/4Tfu7r8IQ1