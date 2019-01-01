موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هو التشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري

على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما. كلوب عن خطأ أدريان: لقد وصل أخيراً!

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة

إيمري: سيبايوس رائع وبدايتنا أفضل من الموسم الماضي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - آرسنال ملعب آنفيلد السبت 24 أغسطس 2019، 23 ذو الحجة 1440،

18:30 مصر، 19:30السعودية أنطوني تايلر beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيفتقد الريدز في مباراته امام آرسنال فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الحارس البرازيلي أليسون بسبب الإصابة، و لن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

Have a great week, Reds 🔴



Next up for us, @Arsenal at Anfield on Saturday 💪 pic.twitter.com/xX0xj6gUrw — FC (@LFC) August 19, 2019

سيدخل المدرب الألماني بنفس الطريقة التي يعتمد عليها مع الفريق، و سيعتمد على أدريان الحارس البديل ، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، جيمس ميلنر، جيورجينيو فينالدوم، تشامبرلين، وسيتواجد في الأمام الثلاثي ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر ارنولد

جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبرتوفيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال

لن يغيب عن فريق آرسنال فى هذه القمة امام ليفربول أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدربالإسباني لخوض المباراة

سيعتمد إيمري على نفس طريقته مع الجانرز منذ بداية الموسم، وسيدفع بالرباعي، ناتشو مونريال، دافيد لويز، سوكراتيس باباستاثوبولوث، يكتور أينسلي ميتلاند، وفي منتصف الميدان، وسيتولى قيادة خط الهجوم أوباميانج رفقة إيوبي ومخيتاريان.



التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

ناتشو مونريال - دافيد لويز - سوكراتيس باباستاثوبولوث - أينسلي ميتلاند

ماتيو جندوزي - جوزيف ويلوك

ريس نيلسون - داني سيبايوس - بيير أوباميانج