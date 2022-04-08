موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا، على فريق ليفانتي ضمن مباريات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، تحسن مستواه بشكل كبير واحتل معه المركز الثاني في سباق الدوري، وسيدخل المباراة بهدف مواصلة الانتصارات بعد الفوز على إشبيلية في الجولة الماضية وللحفاظ على آماله في تعثر ريال مدريد للاقتراب من القمة.

على الجانب الآخر ليفانتي يعاني بشكل واضح هذا الموسم، ويصارع من أجل الهروب من مناطق الهبوط، وسيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على فياريال، وسيأمل بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني تساعده في مشواره.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة؟

موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة هو الأحد الموافق 10 أبريل 2022، بملعب سيوتات دي فالنسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي وبرشلونة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفانتي - برشلونة الأحد 10 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيوتات دي فالنسيا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو- إريك جارسيا - داني ألفيش

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - أوباميانج - فيران توريس

this end up ➡️ pic.twitter.com/JkyVgxxIL3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2022

تشكيل ليفانتي المتوقع:

التشكيل| 5-3-2

دانيال كارديناس

إنريك فرانكيسا - روبن فيزو - سيرخيو بوستيجو - روبرتو بيير - خورخي ميرامون

جونزالو ميليرو - بيبيلو - نيمانيا رادويا

لويس موراليس - روجر مارتي