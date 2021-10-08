موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف المنتخب الليبي شقيقه المصري في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب 28 مارس.

فاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ثم تغلب على ليبيا بهدف دون رد في الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة بسبع نقاط.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية، وسقط أمام الفراعنة في الجولة الثالثة، ويريد تعويض النتيجة والحفاظ على آماله في رحلة الوصول للمونديال المقبل.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة ليبيا ومصر في تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة.

متى مباراة ليبيا ومصر؟

موعد مباراة ليبيا ومصر هو الإثنين 11 أكتوبر 2021، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، على ملعب 28 مارس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ومصر؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.