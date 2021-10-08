موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
يستضيف المنتخب الليبي شقيقه المصري في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب 28 مارس.
فاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ثم تغلب على ليبيا بهدف دون رد في الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة بسبع نقاط.
أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية، وسقط أمام الفراعنة في الجولة الثالثة، ويريد تعويض النتيجة والحفاظ على آماله في رحلة الوصول للمونديال المقبل.
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جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة
وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة ليبيا ومصر في تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة.
متى مباراة ليبيا ومصر؟
موعد مباراة ليبيا ومصر هو الإثنين 11 أكتوبر 2021، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، على ملعب 28 مارس.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ومصر؟
أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
|ليبيا - مصر
|الإثنين 11 أكتوبر 2021،
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ON TIME SPORTS
|28 مارس