تعرف على موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة لحساب الجولة 22 من البطولة.

يطمح ريال مدريد إلى مواصلة حملة استعادة لقب الدوري الإسباني حين يواجه لاس بالماس على ملعب جران كناريا ضمن مباريات الجولة 22 من موسم 2023-2024.

ويدخل ريال مدريد مباراته أمام الخصم الكناري وهو في وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف جيرونا مع تبقي مباراة أقل لصالح كتيبة كارلو أنشيلوتي.

وتأتي المباراة وسط جدل حول حكم المباراة سوتو جرادو والذي تعرض للهجوم علنًا على قناة ريال مدريد الرسمية قبل المباراة بسبب اختياره لقيادتها.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تقام مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 يوم السبت 27 يناير 2024 على ملعب جران كناريا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب لاس بالماس - ريال مدريد السبت 27 يناير 2024

17:!5 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 جران كناريا

تشكيل ريال مدريد المتوقع

من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أندري لونين

فران جارسيا - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي

جود بيلينجهام - رودريجو جويس - خوسيلو