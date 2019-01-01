تقارير - تحديد موعد مبدئي لمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري خلال العام المقبل.

الأهلي والزمالك يتواجهان في كأس السوبر المصري، لموسم 2018 – 2019، والأقرب لإقامته حتى الأن في مدينة أبو ظبي.

وأشارت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حدد بشكل مبدئي مواجهة السوبر المصري يوم 23 فبراير 2020.

ويلعب الأهلي المباراة كونه بطل الدروي المصري الممتاز، بينما الزمالك بعد تحقيق بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وتلقى اتحاد الكرة المصري أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة لاستضافة مباراة كأس السوبر، أبرزها من الإمارات في مدينة أبو ظبي.

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وكان مجلس أبو ظبي الرياضي قد أعلن استضافة مباراة الأهلي والزمالك في فبراير المقبل، حيث نشر الخبر على حسابه الرسمي عبر "تويتر".

في الموسم الحالي يقدم الأهلي موسمًا أكثر من مميز ويتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة حيث لم يفقد أي نقطة حتى الآن.