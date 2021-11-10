موعد مباراة قطر وصربيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحل منتخب قطر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الصربي بملعب رايكو ميتيش، وذلك في المباراة التي تقام بينهما بصورة ودية لحساب تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب قطر يشارك في التصفيات الأوروبية من أجل الاستعداد إلى المونديال المقرر أن يُقام على أراضي العنابي، على ألا تُحتسب نتائجه ضمن نتائج المجموعة التي تضم البرتغال ولوكسمبورج وجمهورية أيرلندا.

مباراة الذهاب بين قطر وصربيا والتي أقيمت في المجر انتهت بفوز ساحق لزملاء لوكا يوفيتش برباعية نظيفة، مما سيدفع القطريين لتقديم كل شيء لرد الدين ومواصلة الاستعدادات المثالية للمونديال الذي يبدأ بعد عام من الآن.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

وبشكل عام، منتخب قطر لم يقدم الأداء المتوقع منه في التصفيات الأوروبية، فهُزم من جمهورية أيرلندا بالتوقف الماضي برباعية نظيفة، وقبلها من البرتغال بثلاثية نظيفة، فيما تعادل مع لوكسمبورج بهدف لكل منهما.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة قطر وصربيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة قطر وصربيا؟

موعد مباراة قطر وصربيا هو الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، على ملعب رايكو ميتيش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وصربيا؟

كالمعتاد، ستتم إذاعة مباراة قطر وصربيا عبر القناة المفتوحة الأولى لشبكة beIN Sports.

وسيقدم موقع جول بثًا مباشرًا لأحداث المباراة قبل انطلاقها بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة صربيا - قطر الخميس 11 نوفمبر 2021،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات رايكو ميتيش beIN Sports HD 1

التشكيل المتوقع لقطر

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيليكس سانشيز على التشكيل الآتي:

صربيا 🇷🇸 | قطر 🇶🇦



🗓 | 11 نوفمبر 2021

🕘 | 20:00 بتوقيت الدوحة

🏆 | التصفيات الأوروبية

🏟 | استاد راجكو ميتيك - بلغراد#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/Ryhu0x4C1O — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 10, 2021

التشكيل | 3-5-2

مشعل برشم

عبد الكريم حسن - بو علام خوخي - بسام الراوي

همام الأمين - عبد العزيز حاتم - كريم بو ضياف - حسن الهيدوس - بيدرو

المعز علي - أكرم عفيف

التشكيل المتوقع لصربيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب دراجان ستويكوفيتش على التشكيل الآتي: