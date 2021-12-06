موعد مباراة قطر والإمارات في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد البيت ديربي خليجي عربي بين قطر والإمارات، وذلك في الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021.

صعد المنتخب القطري على صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز في الجولتين الأولتين على البحرين وعمان على التوالي، أما منتخب الإمارات، فجاء في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن منتخب تونس الذي اقتنص الصدارة في المباراة الأخيرة بفوزه على الأبيض.

هذه المواجهة تعيد للذاكرة المباراة الأخيرة بين الإمارات وقطر التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس آسيا 2019، والتي انتهت بفوز الأدعم حينها بالأربعة، وهو ما يشير إلى أن المباراة ستكون ثأرية للأبيض.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

والآن نتعرف على موعد مبارا الإمارات وقطر في ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة قطر والإمارات في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة الإمارات وقطر في ربع نهائي كأس العرب هو يوم الجمعة القادم 10 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورت، والقناة الناقلة لمباراة قطر والإمارات هي beIN SPORTS HD 1.

كذلك يمكنك مشاهدة المباراة على قنوات الكأس المفتوحة، أو متابعة البث المباشر على النسخة العربية من موقع جول.