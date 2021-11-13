موعد مباراة قطر وآذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحل منتخب قطر ضيفًا على منتخب آذربيجان على ملعب باكو الأولمبي، في مباراة ودية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

يخوض المنتخب القطري التصفيات الأوروبية للاستعداد للمونديال الذي سيستضيفه العام الماضي، وذلك بعد أن شارك في كوبا أمريكا والكأس الذهبية لأمريكا الشمالية.

خسر الأدعم جميع مبارياته في التصفيات باستناء مباراة آذربيجان الأولى ومباراتي لوكسمبورج، حيث تعادل في الثانية وفاز بالأولى.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة قطر ضد آذربيجان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة قطر وآذربيجان؟

موعد مباراة قطر وآذربيجان هو غدًا الأحد 14 نوفمبر 2021 في ستاد باكو الأولمبي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت قطر، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وآذربيجان؟

تذاع مباريات منتخب قطر على قنوات بي إن سبورتس، وستكون القناة الناقلة لمباراة قطر وآذربيجان هي المفتوحة.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب آذربيجان - قطر الأحد 14 نوفمبر 2021،

20:00 قطر، 19:00 مصر beIN SPORTS HD ستاد باكو

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يبدأ المدرب فليكس سانشيز بالتشكيل الآتي..

الاستعدادات الأخيرة لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 لمباراة أذربيجان 🇦🇿 يوم غد الأحد ضمن التصفيات الأوروبية.



⁧#منتخب_قطر_في_أوروبا⁩ pic.twitter.com/viWjqFMYAT — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 13, 2021

التشكيل | 5-3-2

سعد الشيب

همام أحمد - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - إسماعيل محمد

أحمد حاتم - عاصم ماديبو - محمد وعد

المعز علي - محمد موتاري