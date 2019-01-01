موعد مباراة قطر القادمة ضد الهند فى التصفيات الشتركة المؤهلة لمونديال وكأس آسيا

تعرف على موعد مباراة قطر ضد أفغانستان في الجولة الأولى من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022،وكأس آسيا 2023، على ملعب جاسم بن حمد

محمد مصطفي

يفتح ملعب جاسم بن حمد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين قطر والهند يوم الثلاثاء القادم 10 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق العنابي فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب أفغانستان بسداسية نظيفة، في التصفيات المؤهلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في المباراة التي أقيمت على ملعب " جاسم بن حمد بنادي السد"، وبهذه النتيجة تصدر المنتخب القطري المجموعة الخامسة في التصفيات بفارق الأهداف عن منتخب عمان الذي فاز على الهند بنتيجة 2-1، ويدخل العنابي هذه التصفيات فى تضم كل من الهند، وبنجلاديش، افغانستان، وطبقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة احتلال العنابي للمركز الأول فإنه لن يشارك في تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث يتأهل تلقائيا للنهائيات لإعتباره البلد المنظم للبطولة

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، القائمة النهائية لمباراتي أفغانستان والهند فى تصفيات مأس العالم 2022 وكأس آسيا2023.

وتضم القائمة كل من، سعد الشيب، معتز برشم، محمد البكري، بيدرو ميجويل، سالم الهاجري، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، عبد العزيز الأنصاري، هاشم علي،بسام الراوي، عاصم مادبو، المعز علي، كريم بوضياف، علي عفيف، مصعب خضر، أحمد فتحي، يوسف عبد الرزاق، المهدي علي، أحمد علاء، عبد العزيز حاتم، عبد الله عبد السلام.

الدوحة تستضيف خليجي 24 في نوفمبر المقبل

موعد مباراة قطر ضد أفغانستان والقنوات الناقلة

الاتحاد القطري يُعين فيليكس سانشيز مدربًا للمنتخب الأوليمبي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة قطر - الهند استاد جاسم بن حمد الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ،

11 محرم 1441،

19:30بتوقيت السعودية، 18:30بتوقيت مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS MAX 1 HD



